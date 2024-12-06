Россия разместит "Орешник" на территории Белоруссии

Путин принял жесткое решение по "Орешнику" и обозначил срок
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Уникальная система держит в страхе весь мир

Российский лидер Владимир Путин заявил о возможности размещения сверхсовременных ракетных комплексов "Орешник" на белорусских землях. На фоне нарастающей угрозы со стороны западных противников глава России принял такое жесткое решение. Кроме того, он четко обозначил строки.

По его словам, это может произойти во второй половине 2025 года. Российский лидер отметил, что комплексы будут поступать на вооружение нашей страны и параллельно поставляться в союзную республику.

Более того, как подчеркнул глава российского государства, решение о потенциальных объектах поражения "Орешником" с территории Белоруссии будет приниматься военно-политическим руководством этой страны. Таким образом, определение целей остается в компетенции Минска. Сотрудничество двух братских государств в военной сфере развивается, включая совместные программы поставок вооружений и укрепление оборонного потенциала Союзного государства.

Комплексы "Орешник" являются современным видом вооружения, предназначенным для поражения целей на дальних расстояниях. Их размещение на территории Белоруссии, безусловно, усилит оборонительные возможности союзной республики. Москва и Минск продолжают укреплять военное сотрудничество, что способствует безопасности в регионе и отвечает интересам обеих стран.

Ранее стало известно о планах США свергнуть власть в нашей стране.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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