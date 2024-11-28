Российский лидер обозначил цель Москвы

Российский лидер Владимир Путин выступил со срочным заявлением по поводу текущей ситуации на поле боя. Глава нашей страны сообщил, что российская армия нанесла массированный удар по военным объектам противника. Всего была запущена целая сотня мощных ракет.

Глава Российской Федерации подчеркнул, что действия Москвы являются ответом на непрекращающиеся удары по русским землям. Вооруженные силы Незалежной продолжают использовать западное дальнобойное оружие, чтобы атаковать мирные российские регионы.

Путин добавил, что на фоне эскалации ситуации Россия допускает продолжение боевых испытаний нашумевшего ракетного комплекса "Орешник". Наша страна готова постоять за себя и сделает все для обеспечения безопасности российских регионов. Тем более, как подчеркнул президент, в распоряжении армии России есть несколько готовых к бою мощных систем "Орешник". Все провокации против нашей страны получат достойный ответ.

Также Путин особо отметил, что новыми целями для сверхсовременных ракет могут стать центры принятия решений в Киеве. Если новый комплекс будет использован для массированной атаки, его мощь будет сопоставима с ядерным оружием, добавил президент.

К слову, ранее в Польше сделали громкое заявление о судьбе конфликта на Украине.