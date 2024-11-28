Некоторые в русофобской стране готовы трезво смотреть на ситуацию

Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Сивера сделал громкое заявление, оценивая текущую ситуацию в конфликте между Россией и Украиной. Несмотря на традиционно русофобские настроения в Польше, он не смог не признать, что Россия добивается успехов на поле боя.

Сивера отметил, что инициатива в конфликте находится на стороне Москвы, которая демонстрирует значительные достижения. По его словам, если рассматривать ситуацию исключительно с точки зрения контроля над территорией, то наша страна явно выигрывает этот конфликт.

Как известно, западные государства и особенно Польша активно поддерживают киевский режим и постоянно выступают с жесткими антироссийскими заявлениями. Однако мнение Сиверы показывает, что даже среди высокопоставленных польских чиновников есть трезвый взгляд на ход боевых действий.

"С точки зрения исключительно занятой территории, Россия выигрывает этот конфликт", – объявил поляк.

Заявление вызвало широкий резонанс в медиапространстве. Все больше экспертов даже в США и Европе приходят к выводу, что у киевского режима нет никаких шансов на успех.

К слову, ранее стало известно об атаке на Западную Украину.