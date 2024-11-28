Взрывы слышны по всей стране

В западных городах Украины, Луцке и Ровно, прозвучали мощные взрывы, сообщает местная пресса. После инцидента в Ровно были зафиксированы перебои с подачей электричества. Ранее аналогичные сообщения поступили из Одессы и Кировограда, где также слышали звуки взрывов.

На фоне этих событий по всей территории Незалежной была объявлена воздушная тревога. Глава местного минэнерго Герман Галущенко заявил, что экстренные отключения электроэнергии введены на территории всей республики в связи с угрозой новых атак.

В столице Незалежной, Киеве, также были слышны взрывы. Местный градоначальник Виталий Кличко сообщил, что в небе работают системы противовоздушной обороны, направленные на защиту столицы от воздушных угроз.

Власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности, следовать в укрытия и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пока нет никакой информации о масштабах разрушений.

Ранее Москва послала жесткий сигнал США: в российском МИД подчеркнули, что Вашингтон вздрогнет от последствий втягивания американцев в украинский конфликт.