Игры кончились

Российская сторона готова показать вашингтонской администрации, какие последствия ждут страны, проявляющие агрессию по отношению к Москве. С жестким заявлением выступил замруководителя главного российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Москва добьется того, чтобы США осознали все последствия своей вовлеченности в конфликт на Украине.

Обитателям Белого дома необходимо понять всю серьезность ситуации, поскольку их действия на Украине делают Соединенные Штаты фактической стороной противостояния. Российский дипломат подчеркнул, что американские политики слишком легко рассуждают о возможности использования своих средств в различных регионах, не задумываясь о последствиях. Такого рода высказывания свидетельствуют о прямом участии США в конфликте.

Он добавил, что предпринимаемые Москвой шаги направлены на то, чтобы "привести американцев в чувство" и заставить их осознать риски. Рябков выразил уверенность, что действия России вызовут у США серьезное беспокойство и понимание опасности дальнейшей эскалации.

"Мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила", – заявил замглавы МИД.

Россия продолжает акцентировать внимание на необходимости деэскалации конфликта, однако делает это на фоне усиливающегося напряжения в отношениях с Западом. Слова Рябкова подчеркивают стремление Москвы донести свою позицию и предупредить об ответственности за углубление противостояния.

К слову, ранее под Курском разгромили боевиков в форме НАТО.