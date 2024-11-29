Не обращать на это внимание уже невозможно

Американский телеканал CNN в одном из своих сюжетов представил анализ действий России, цель которых, как утверждается – влиять на западные страны. При этом американцам пришлось сделать болезненное признание и согласиться с тем, что российская стратегия прекрасно работает и справляется со своими задачами.

Так, сообщается, что тактика Москвы позволяет ей эффективно добиваться принятия решений, выгодных для себя. Мол, РФ не ограничивается действиями на полях сражений, а активно ведет информационную и политическую борьбу. Эксперты американского Института по изучению войны пришли к выводу, что московская администрация стремится заставить Запад рассуждать с российской колокольни, вместо того чтобы отстаивать собственные интересы.

"Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад рассуждать с российской, а не с его собственной точки зрения", – заявляется в сюжете.

Среди ключевых методов, которые используют российские власти, аналитики выделяют тактику "ложного выбора". По их мнению, цель этой стратегии заключается в том, чтобы оппоненты воспринимали предложенные Москвой варианты как единственно возможные, даже если они противоречат их собственным интересам.

Соавтор доклада ISW Катерина Степаненко пояснила, что подобный подход помогает России навязывать решения, которые оказываются более выгодными ей, чем западным странам. В США считают, что таким образом Москва продолжает успешно отстаивать свои интересы.

К слову, ранее Москва послала жесткий сигнал США.