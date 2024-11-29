Меркурис назвал невероятным провал разведки США в получении данных об "Орешнике"

"Это невероятно": американские разведчики опозорились из-за России
Фото: www.unsplash.com
На Западе в шоке от случившегося

Американские разведчики оказались на доске позора из-за своей неспособности заранее получить информацию о сверхсовременной и мощной российской ракете "Орешник". Британский военный аналитик Александр Меркурис назвал этот провал шокирующим.

По его словам, тот факт, что разведывательные службы США не смогли выяснить детали о существовании и характеристиках этого ракетного комплекса до его применения, вызывает удивление. Британец намекнул, что это красочно свидетельствует о серьезных недочетах в работе американской разведки.

"Это невероятно и поразительно, что американская разведка пропустила информацию о существовании этой российской ракеты "Орешник"", – сокрушается западный специалист.

Аналитик отметил, что этот просчет стал причиной недооценки возможностей Российской Федерации. По его мнению, вашингтонская администрация оказалась не готова к появлению такого оружия и допустила стратегическую ошибку.

Провал разведки поставил США в неудобное положение. Подобные ошибки могут подорвать уверенность союзников и повлиять на общее восприятие американской разведывательной системы. Американцам следует (если получится) уделять больше внимания мониторингу наших военных разработок, чтобы не оказаться в дураках, как в этот раз.

К слову, ранее в США сделали болезненное признание о стратегии России по западным странам.

Источник: YouTube-канал Duran ✓ Надежный источник
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