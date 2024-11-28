Журналисты нашли подозрительное совпадение в официальном некрологе военного

Российские военкоры раскрыли вероятную гибель высокопоставленного офицера НАТО Кента Миллера после удара российской авиабомбы ФАБ-1500 по Сумам. Они обратили внимание, что в некрологе совпадает дата смерти военного, который, согласно официальной информации, скончался в Канаде с моментом атаки со стороны ВС РФ.

Журналисты напомнили, что 25 ноября, когда умер Миллер, Россия нанесла удары по одной из зон дислокации иностранных специалистов, обучавших ВСУ, в районе Сум. Предположительно, офицер мог заниматься подготовкой солдат для использования западного оружия и консультацией по ведению боевых действий.

Военкор Юрий Котенок при этом указал, что версия кончины Миллера "от медицинских осложнений" кажется очень подозрительной.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Курской области солдат, облаченных в форму НАТО. Удар нанесли с помощью дронов, ликвидировав их укрытие. По словам командующих, это не первый раз, когда в регионе замечают бойцов, экипированных по стандарту Североатлантического альянса.

До этого в НАТО отреагировали на запуск "Орешника" по Днепропетровску. В своем официальном комментарии члены содружества указали, что подобный шаг со стороны Москвы не скажется на их поддержке Киева в конфликте.