В НАТО заявили о продолжении поддержки Украины после запуска "Орешника"

На Западе не поняли российского предупреждения

Члены НАТО провели внеплановое заседание по поводу запуска экспериментальной российской баллистической ракеты "Орешник" по территории Украины, выпустив официальное заявление по итогам встречи. В нем сказано, что союзники подтвердили свою приверженность и дальше оказывать поддержку Киеву в конфликте с Москвой.

"Атака, направленная на Днепр, рассматривается как очередная попытка России терроризировать гражданское население Украины и запугать тех, кто поддерживает Украину", – указано в сообщении.

Пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлаллах отдельно подчеркнула, что развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по альянсу от поддержки Украины. Сообщается, что на переговорах также присутствовали члены украинской делегации в режиме онлайн, проведя брифинг по поводу запуска "Орешника".

Ранее в НАТО заявили, что необходимо нанести превентивные удары по России, чтобы защитить европейские страны от возможного нападения. Глава Военного комитета содружества Роб Бауэр уверен, что Западу нужно инвестировать в ПВО и системы нанесения высокоточных ударов в самое ближайшее время.