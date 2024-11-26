В НАТО заявили о продолжении поддержки Украины после запуска "Орешника"

НАТО сделала важное заявление из-за запуска российского "Орешника"
Фото: nato.int
На Западе не поняли российского предупреждения

Члены НАТО провели внеплановое заседание по поводу запуска экспериментальной российской баллистической ракеты "Орешник" по территории Украины, выпустив официальное заявление по итогам встречи. В нем сказано, что союзники подтвердили свою приверженность и дальше оказывать поддержку Киеву в конфликте с Москвой.

"Атака, направленная на Днепр, рассматривается как очередная попытка России терроризировать гражданское население Украины и запугать тех, кто поддерживает Украину", – указано в сообщении.

Пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлаллах отдельно подчеркнула, что развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по альянсу от поддержки Украины. Сообщается, что на переговорах также присутствовали члены украинской делегации в режиме онлайн, проведя брифинг по поводу запуска "Орешника".

Ранее в НАТО заявили, что необходимо нанести превентивные удары по России, чтобы защитить европейские страны от возможного нападения. Глава Военного комитета содружества Роб Бауэр уверен, что Западу нужно инвестировать в ПВО и системы нанесения высокоточных ударов в самое ближайшее время.

Источник: сайт НАТО

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