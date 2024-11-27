Глава ОП Украины Ермак призвал вернуться к границам 2022 года для переговоров

Украинцы смягчили позиции после выборов в США

Украинские власти решили отказаться от своей идеи к возвращению старых границ, включая Крым, для начала переговорного процесса. Теперь они утверждают, что готовы рассмотреть вариат от 23 февраля 2022 года. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в Киеве начали пересматривать свой подход и готовится к предстоящим переговорам с Москвой. Украинцы еще надеются, что финальные шаги Байдена перед своим уходом с поста помогут им получить более выгодные позиции, однако остается неизвестным, как республиканец поведет себя после инаугурации.

Ермак отметил, что основными тезисами Украины остаются приглашение в НАТО, увеличение военной поддержки, пакет неядерного сдерживания. Со своей стороны они готовы предоставить доступ к собственным ресурсам и отправить ВСУ вместо американских войск для службы в Европе.

"Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда все воюющие стороны имеют желание прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года. Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования", – выдвинули в Киеве новое условие.

По его словам, единственный способ склонить Россию к мирному урегулированию – это действовать с "позиции силы", поскольку она не раз показывала свою эффективность в контексте мировой истории.