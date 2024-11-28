Во время визита Путина в Казахстане показали флаг Украины

По факту инцидента возбудили уголовное дело

В день визита российского президента Владимира Путина в Астану местные журналисты засняли, как в центре города на одном из LED-экранов демонстрировали украинский флаг. Предположительно, это было нацеленная провокация против главы России.

Изначально столицу специально украсили к визиту Путина российским флагом там, где это было возможно. Например, сделали специальные проекции на здания и транслировали запись символа России на рекламных экранах. Однако один из них неожиданно был сине-желтым.

Сообщается, что как только о случившемся узнали "сверху", то экран отключили. К утру 28 ноября он так и не заработал, а в МВД республики возбудили уголовное дело по факту инцидента.

Сейчас следствие рассматривает несколько причин произошедшего, в том числе и версию "с техническими неполадками". Но основной является неправомерное внешнее вмешательство. Все обстоятельства дела намерены установить, а виновных обещают наказать.

Напомним, в Казахстан Владимир Путин прибыл, чтобы провести переговоры с Касым Жомартом-Токаевым, а также принять участие в саммите ОДКБ. Ожидается, что одним из основных вопросов, которые хочет решить российский лидер – строительство нового газопровода в Азию через территорию Казахстана.