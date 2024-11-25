Казахстан готов разрешить транзит российского газа до Китая при одном условии

Казахстан выставил России условие для сотрудничества
Фото: unsplash.com
Астана просит от Москвы скидку на топливо

Между Россией, Китаем и Казахстаном продолжается обсуждение нового транзитного газового маршрута на 35 млрд кубометров, который поставлял бы топливо в азиатские страны. Астана готова сотрудничать по этому вопросу с Москвой, но при одном условии.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что республика предоставит свои территории для прокладки маршрута, поскольку заинтересована в таком предложении. Тем не менее, за свои услуги Казахстан попросит 10 млрд кубометров газа в год для внутренних нужд страны по специальной цене, отличной от рыночной. Также он подчеркнул, что инициатива должна в первую очередь исходить от обеих стран – только после этого получится согласовать дополнительные детали договоренностей по поставкам топлива. 

Как рассказали российские источники, знакомые с обсуждением вопроса, Казахстан действительно заинтересован в активном сотрудничестве с Россией в газовой отрасли. Дополнительно у них есть свои месторождения в Каспии, поэтому Астана ставит перед собой цель расширить рынки экспорта собственного ресурса. 

В середине ноября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что между Россией, Китаем и Казахстаном обсуждается создание нового газового маршрута. Ожидается, что 27 ноября в Владимир Путин отправится в республику с государственным визитом, где проведет переговоры с Касым Жомартом-Токаевым. Не исключено, что лидеры затронут вопросы топливного сотрудничества между странами.

Источник: Интерфакс-Казахстан

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