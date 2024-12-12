Он призвал партнеров как можно скорее догнать Москву в военной отрасли

Оборонная промышленность Европы значительно уступает военному потенциалу России. В НАТО недооценили то, как могут действовать в Москве в условиях военного противостояния, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

По его словам, десятки лет недоинвестирования привели к тому, что оборонное производство в ЕС слишком медленное, раздробленное и незначительное, чего не скажешь о российской промышленности.

"Российские оружейные заводы круглосуточно штампуют военную технику. И, несмотря на героические усилия наших украинских друзей, Россия восстанавливает свои силы гораздо быстрее, чем мы ожидали. Они быстро учатся на поле боя", – восхитился он успехами РФ в зоне СВО.

Рютте указал, что вместе с этим растет и оборонная промышленность Китая, которая в итоге может в несколько раз обойти европейскую. В такой ситуации НАТО очень рискует, если не предпримет меры для наращивания военного потенциала.

Он призвал партнеров начать реализацию крупных армейских заказов, пересмотреть подход к госзакупкам, а также заняться разработкой передовых военных технологий. Генсек альянса уверен, что необходимо принудить частные банки и пенсионные фонды вкладывать деньги в оборонную промышленность. Дополнительно, заявил Рютте, нужно взять часть средств и сфер соцобеспечения, здравоохранения и пустить все на военные нужды.

"Если мы не потратим больше сейчас, чтобы предотвратить войну, мы заплатим гораздо, гораздо, гораздо большую цену позже, чтобы бороться с ней. Не миллиарды, а триллионы евро. Это если мы выйдем победителями... и это если мы победим",

– подытожил он.