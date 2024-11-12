Глава НАТО Рютте призвал продолжать поддерживать конфликт на Украине

Новый глава НАТО выступил с дерзким заявлением о Путине
Марк Рютте. Фото: FinnishGovernment / wikimedia.org
Политик потребовал продолжения боевых действий

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с публичным посланием Дональду Трампу, которое касается российско-украинского конфликта. Он категорически не согласен с точкой зрения, что нужно привести к мирным переговорам и как можно скорее.

По его словам, растущее экономическое и военное сотрудничество России с Китаем, Северной Кореей и Ираном угрожает Европе, Индо-Тихоокеанскому региону и Северной Америке. В итоге это приведет к усилению позиций страны на мировой карте, указал политик.

Рютте заявил, что в таких условиях коллективный Запад просто обязан повысить ставки и сделать все, чтобы поддерживать Украину в состоянии горячего боевого конфликта. И каждая страна должна продемонстрировать свою приверженность этой тактике.

"Нам необходимо повысить цену для Путина и его авторитарных угроз, предоставив Украине поддержку, необходимую для изменения траектории конфликта", – выступил он с дерзким заявлением о главе России.

Ранее анонимные чиновники в Киеве заявили, что уже начали подготовку к завершению противостояния с Москвой. Сейчас украинцы намерены приложить максимум усилий, чтобы получить более выгодные переговорные позиции. Однако настрения в офисе украинского президента довольно безрадостные из-за прихода Дональда Трампа к власти.

Источник: Reuters

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