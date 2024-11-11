Reuters: следующие месяцы будут решающими для Украины

"Подходит к концу": в Киеве объявили о скором завершении конфликта
Фото: unsplash.com
Источники заявили о мрачных настроениях в стране после выборов в США

Украинские власти готовятся к завершению почти трехлетнего противостояния с Россией после прихода Дональда Трампа к власти. Источники в офисе Зеленского утверждают, что сейчас Киев старается сделать максимум ради получения более выгодных переговорных позиций, поскольку все может закончиться в ближайшие 4-5 месяцев.

Совсем скоро Трамп будет выбирать чиновников на должности в сфере безопасности и обороны. Майка Помпео, которого считают проукраинским, уже исключили из числа кандидатов. Ранее бизнесмен обещал, что положит конец конфликту в короткие сроки после своего прихода к власти.

"Эта зима – критический момент... Я надеюсь, что война подходит к концу. Сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, стартовые позиции", – говорит анонимный источник в Киеве.

Сейчас российским войскам удается продвигаться вглубь украинских территорий быстрее, чем даже в самом начале конфликта. ВСУ, в свою очередь, сталкивается с катастрофической нехваткой людей – особенно на фоне своего вторжения в Курскую область. 

Президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом заявил, что быстрое окончание конфликта будет требовать от Киева очень больших уступок. Другого варианта он не видит и при этом не хочет переходить в режим прекращения огня.

Источники в среди руководства Украины утверждают, что после смены президента в США приглашение в НАТО страна вряд ли получит. Также наиболее вероятно сократится объем поступления военной помощи со стороны Запада. 

"Настроение на Украине довольно мрачное. В недавних высказываниях Зеленского можно увидеть растущее разочарование", – говорит аноним.

По его словам, единственная надежда Киева касается Джо Байдена, который может рискнуть и принять радикальное решение по дальнобойным снарядам в последние дни своего президентства. Однако что это изменит для Украины – неизвестно.

Источник: Reuters
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