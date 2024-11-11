Reuters: следующие месяцы будут решающими для Украины

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Украинские власти готовятся к завершению почти трехлетнего противостояния с Россией после прихода Дональда Трампа к власти. Источники в офисе Зеленского утверждают, что сейчас Киев старается сделать максимум ради получения более выгодных переговорных позиций, поскольку все может закончиться в ближайшие 4-5 месяцев.
Совсем скоро Трамп будет выбирать чиновников на должности в сфере безопасности и обороны. Майка Помпео, которого считают проукраинским, уже исключили из числа кандидатов. Ранее бизнесмен обещал, что положит конец конфликту в короткие сроки после своего прихода к власти.
"Эта зима – критический момент... Я надеюсь, что война подходит к концу. Сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, стартовые позиции", – говорит анонимный источник в Киеве.
Сейчас российским войскам удается продвигаться вглубь украинских территорий быстрее, чем даже в самом начале конфликта. ВСУ, в свою очередь, сталкивается с катастрофической нехваткой людей – особенно на фоне своего вторжения в Курскую область.
Президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом заявил, что быстрое окончание конфликта будет требовать от Киева очень больших уступок. Другого варианта он не видит и при этом не хочет переходить в режим прекращения огня.
Источники в среди руководства Украины утверждают, что после смены президента в США приглашение в НАТО страна вряд ли получит. Также наиболее вероятно сократится объем поступления военной помощи со стороны Запада.
"Настроение на Украине довольно мрачное. В недавних высказываниях Зеленского можно увидеть растущее разочарование", – говорит аноним.
По его словам, единственная надежда Киева касается Джо Байдена, который может рискнуть и принять радикальное решение по дальнобойным снарядам в последние дни своего президентства. Однако что это изменит для Украины – неизвестно.
Американцы продолжают внимательно следить за развитием событий