Боуз призвал европейцев последовать примеру США и отказаться от ЕС

"Конец эксперименту": на Западе сделали неожиданный вывод после шага американцев
Фото: www.unsplash.com
Настало время глобальных перемен

На Западе пришли к неожиданному выводу после того, как американцы на президентских выборах отдали свои голоса за кандидата от республиканской партии Дональда Трампа. Так, известный ирландский журналист Чей Боуз заявил о необходимости немедленного возврата к национальной идентичности европейских стран.

С победой республиканца для многих европейских консерваторов и евроскептиков усиление национальной независимости стало привлекательным направлением. Ирландец уверен, что Европе стоит последовать примеру США и серьезно пересмотреть свои взаимоотношения с Евросоюзом.

Он считает, что страны Европы должны сконцентрироваться на собственных интересах, отказываясь от политической зависимости и сложных бюрократических структур ЕС. По мнению Боуза, устойчивое и мирное будущее континента должно строиться не на политических связях по типу Евросоюза, а на экономическом содружестве, основанном на равноправных взаимовыгодных отношениях.

"Конец эксперименту. Европейцы хотят вернуть свои страны. Вернуть свое наследие и свое будущее. Больше никаких войн, отвлекающих внимание", – особо отметил аналитик.

Таким образом он подчеркнул нежелание многих европейцев тратить колоссальные суммы на поддержку конфликтов в других странах. Как известно, помощь киевскому режиму легла тяжелым бременем на плечи налогоплательщиков как в Европе, так и в США.

К слову, ранее была раскрыта истинная причина старта спецоперации на Украине.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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