Меркурис указал на переломный момент в конфликте на Украине

"24 часа показали": на Западе заявили о новой фазе СВО
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация может разрешиться в самое ближайшее время

Известный в Британии аналитик Александр Меркурис заявил, что украинский конфликт достиг переломного момента, после которого ситуация может разрешиться в ближайшее время. Спецоперация по демилитаризации киевского режима вошла в новую фазу, где Россия демонстрирует явное преимущество на поле боя. Этот новый этап, по мнению эксперта, будет иметь решающее значение для последующих мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Сейчас именно исход текущих военных действий определяет, какой будет форма будущих переговоров. Если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, переговоры, вероятно, пройдут на условиях, выдвинутых Россией, учитывая ее стратегическое преимущество. В западных кругах все больше экспертов считают, что у Украины остается мало возможностей для изменения ситуации, и прогнозируют завершение активной фазы конфликта в пользу России.

"Мы очень близки к переломному моменту, и последние 24 часа показали, что мы значительно приблизились к нему", – подчеркнул британец.

Переломный момент, о котором упоминает Меркурис, вызывает обсуждения среди аналитиков, оценивающих шансы обеих сторон в текущей ситуации. При этом вопрос о форме мирного соглашения остается открытым, но по мнению экспертов, окончательная победа России, вероятно, станет определяющим фактором для будущего политического урегулирования затянувшегося конфликта.

К слову, ранее генерал ВСУ объявил о катастрофе на передовой.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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