Ситуацию уже не исправить

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, экс-замруководителя Генштаба армии Незалежной, заявил о критической ситуации, складывающейся для ВСУ на передовой. Украинский генерал уверен, что в районе ДНР всушники рискуют попасть в очередной котел, что может привести к серьезным потерям. Особо опасная ситуация наблюдается между населенными пунктами Кураховка и Горняк, где незалежные вояки находятся под угрозой окружения.



"Это две клешни, которые нацелены на то, чтобы замкнуть и превратить это в котел", – констатировал военный эксперт.

Генерал ВСУ подчеркнул, что российские войска продолжают наступление, угрожая замкнуть украинские силы в окружении. По его оценке, это может стать ключевым моментом в текущем противостоянии, который значительно ослабит позиции украинской армии на этом участке фронта. Генерал также отметил, что всушникам необходимо срочно принимать меры для стабилизации ситуации, однако текущие условия на передовой усложняют выполнение таких задач.

Очередное продвижение российских войск в этом регионе говорит о том, что песенка киевского режима спета, перелом в пользу российской стороны очевиден, у ВСУ уже нет шансов удержать стратегические позиции.

К слову, ранее было объявлено о старте нового этапа спецоперации.