Киев публично высказал свое возмущение

Украинский МИД выпустил официальное заявление, в котором осудил решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша нанести визит в Казань на саммит БРИКС. В ведомстве напомнили, что ранее он отказался принять участие в украинском мирном саммите, прошедшем в Швейцарии.

"Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", – сказано в сообщении МИД в соцсетях.

О визите Гутерриша в Казань стало известно еще в начале октября. Он принял приглашение со стороны организации и намеревается встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения кризисов на Ближнем Востоке и Украине. В последний раз генсек ООН был в России два года назад – в апреле 2022-го.

Саммит БРИКС стартовал 22 октября, на него приехали большинство лидеров содружества. Президент Бразилии присутствовать на мероприятии не смог из-за полученной недавно травмы головы. Медики посоветовали отказаться ему от длинных международных перелетов. Ожидается, что он примет участие во встречах в режиме онлайн.

Ранее западаная пресса заявила, что саммит БРИКС является ответным ударом Владимира Путина по западной гегемонии.