NYT: Путин нанес ответный удар Западу

Путин нанес ответный удар Западу
Владимир Путин. Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Аналитики объяснили значение встречи стран БРИКС

Саммит БРИКС в Казани является ответным ударом Владимира Путина по гегемонии Запада. Сейчас в объединение входят страны, представляющие почти половину населения мира и более 35% мирового экономического производства, сообщает The New York Times. Основная цель встречи – продемонстрировать свою экономическую мощь и сформировать новый мировой порядок.

Эксперты отмечают, что БРИКС является мощной и представительной структурой для слома существующих устоев. Во время таких встреч Путин регулярно подчеркивает, что страны объединения произвели более 40% прироста мирового ВВП, а государства G7 играют в этом все меньшую роль. 

"Стоя рядом со всеми этими лидерами, пожимая руки и фотографируясь, Владимир Путин попытается сказать миру, что Россия не изолирована", – заявляют аналитики.

В ближайшее время партнеры по БРИКС намерены создать свою платежную систему, чтобы обойти возникшие после введения западных санкций проблемы. Особенную роль в этом будет играть Китай, который, несмотря на давление, лишь углубил свои связи с Россией за последние два с половиной года.

Известно, что во время саммита у Владимира Путина запланировано много встреч с иностранными лидерами. При этом в Москве подчеркивают, что сотрудничество между странами не направлено против кого-либо.

Источник: The New York Times

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