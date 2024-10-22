NYT: Путин нанес ответный удар Западу

Аналитики объяснили значение встречи стран БРИКС

Саммит БРИКС в Казани является ответным ударом Владимира Путина по гегемонии Запада. Сейчас в объединение входят страны, представляющие почти половину населения мира и более 35% мирового экономического производства, сообщает The New York Times. Основная цель встречи – продемонстрировать свою экономическую мощь и сформировать новый мировой порядок.

Эксперты отмечают, что БРИКС является мощной и представительной структурой для слома существующих устоев. Во время таких встреч Путин регулярно подчеркивает, что страны объединения произвели более 40% прироста мирового ВВП, а государства G7 играют в этом все меньшую роль.

"Стоя рядом со всеми этими лидерами, пожимая руки и фотографируясь, Владимир Путин попытается сказать миру, что Россия не изолирована", – заявляют аналитики.

В ближайшее время партнеры по БРИКС намерены создать свою платежную систему, чтобы обойти возникшие после введения западных санкций проблемы. Особенную роль в этом будет играть Китай, который, несмотря на давление, лишь углубил свои связи с Россией за последние два с половиной года.

Известно, что во время саммита у Владимира Путина запланировано много встреч с иностранными лидерами. При этом в Москве подчеркивают, что сотрудничество между странами не направлено против кого-либо.