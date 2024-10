Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из-за Украины

Бизнесмен уверяет, что только благодаря ему в мире не было больших конфликтов

Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что еще до вхождения российских войск на территорию Украины у него состоялся крайне эмоциональный диалог с Владимиром Путиным. Несмотря на дружбу с президентом России, он уверяет, что жестко угрожал ему и не подбирал слова.

Трамп рассказал, что пытался силой убедить российского лидера не входить в соседнюю страну со своей армией. И якобы во время его президентского поста это сработало, поскольку Путин знал о "сумасшествии" главы США.

"Владимир, если ты пойдешь на Украину, я ударю по тебе так сильно, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо посреди чертовой Москвы", – приводит он содержание диалога в недавнем интервью.

По его словам, во время беседы он подчеркивал, что считает главу России другом, но у него не останется другого выбора. На это Путин ответил "No way" ("да ты гонишь"), а Трамп, по его же версии, заявил "Way" ("не гоню").

""По тебе так сильно ударит, и я сниму эти ***(чертовы) купола с твоей головы". Потому что, вы знаете, он живет под куполами", – заявил матом кандидат в президенты США.

Журналисты утверждают, что, несмотря на слухи об "умственном упадке" Дональда Трампа, во время интервью он не демонстрировал признаков когнитивных проблем, хотя его рассуждения могли шокировать и сбить с толку слушателей.