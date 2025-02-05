Азербайджан обвинил Россию в попытке устроить "второй Малазийский боинг"

Баку готовится подать на Москву в суд

Крушение самолета AZAL в Казахстане серьезно обострило отношения между Россией и Азербайджаном. По заявлению официальных ведомств республики, российские власти "продолжают предвзято комментировать происшествие", что наносит стране большое оскорбление.

В Баку полагают, что Москва намерена сделать из инцидента "второй Малазийский боинг", перекладывая вину на других и отказываясь признать собственную ответственность за случившееся. Азербайджанские власти утверждают, что у них есть неопровержимые доказательства того, что самолет был сбит российским оружием – все это они представили на высшем уровне представителям России.

"Азербайджан четко обозначил свои условия и требования. Формируется доказательная база, собираются факты и улики, ведется подготовка к обращению в международный суд. Тем не менее, двери для диалога с Россией остаются открытыми. Москва должна открыто признать свою вину и взять на себя ответственность. В противном случае Баку готов к следующим шагам", – заявили власти республики.

Вторым ударом для России стало решение президента Ильхама Алиева выделить 1 млн долларов Украине для оказания гуманитарной помощи. Азербайджанский лидер поручил министерству энергетики помочь в закупке и отправке электрооборудования, произведенного в республике. Ранее власти страны выделяли гуманитарную помощь Украине в 2023 году.

Ранее в Кремле не стали реагировать на резкие выпады Алиева в адрес России в связи с крушением самолета AZAL, напомнив, что Путин дважды извинился перед азербайджанским коллегой.