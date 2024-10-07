NYT нашла признаки старения мозга у Трампа

У бизнесмена подозревают когнитивные нарушения

Дональд Трамп стал старейшим кандидатом в президенты США после выхода Байдена из президентской гонки. И если в начале своего политического пути в 2015 году он был последовательным и рассудительным, то сейчас сказать про него такое трудно, пишет The New York Times.

По анализу журналистов, в последнее время речи бизнесмена стали длинее в два раза, богохульнее, мрачнее, жестче, более зацикленными на прошлом и менее целенаправленными. Также он стал больше использовать категоричные слова "всегда" и "никогда", что эксперты называют признаком старения его мозга.

Современные выступления Трампа длятся в среднем 82 минуты против 45 минут восемь лет назад. В 32% он стал использовать слова с негативной окраской – показатель вырос на 11%. И еще он произносит ругательства в 69% случаев, что может указывать на возрастную расторможенность, говорят эксперты.

Кандидат в президенты часто путает популярные названия, исторические факты и цитирует выдуманных персонажей из книг или фильмов. Он не отдает себе отчет об уровне развития технологий, считая, что многие люди не понимают, что такое приложение для телефона.

Бывшие соратники Трампа отмечают, что в последнее время речи кандидата в президента и правда выглядят более рассторможенными. Но, видимо, на фоне Байдена это не бросалось в глаза так сильно.

"Он не соревнуется на том уровне, на котором соревновался восемь лет назад, в этом нет никаких сомнений", – сказал его экс-союзник Энтони Скарамуччи.

Ранее Харрис обвинили в использовании наушника с суфлером во время дебатов с Трампом.