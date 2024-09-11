Зрители обвиняют журналистов в предвзятости и открытой поддержке одного кандидата

Дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис стали худшими в истории США – во многом из-за организации командой телеканала ABC. Такое мнение высказал бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби.

Он, как и многие другие, обвинил телевизионщиков в предвзятости, поскольку ведущие не задавали Харрис провокационных вопросов, а также не проверяли озвученную кандидатами информацию на правдивость. Модераторы, по его мнению, напротив, слишком явно выступали на стороне представителя демократов.

"Стоит отдать ABC должное за одну вещь. Они одержали победу в состязании на худшее проведение президентских дебатов в истории", – заявил политик.

Во время дебатов кандидаты в президенты много разговаривали об украинском конфликте. Трамп настаивал, что у него хорошие отношения с Путиным, поэтому он сможет договориться о мире между Россией и Украиной. Харрис говорила, что его дружба с российским президентом является иллюзией, и если бы он занимал кресло главы США, то российские войска давно зашли бы в Киев, а его знаменитый "мирный план" подразумевает лишь полный отказ от поддержки Украины.

По данным предварительных опросов, победу на дебатах одержала Харрис, набрав 64% одобрений со стороны американцев. На стороне Трампа выступили 34% граждан, хотя во время опроса число республиканцев-участников было больше.