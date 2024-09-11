Политик Хакаби назвал дебаты Трампа и Харрис "худшими в истории" США

После дебатов Трампа и Харрис разгорелся скандал
Дональд Трамп и Камала Харрис. Кадр: YouTube.com
Зрители обвиняют журналистов в предвзятости и открытой поддержке одного кандидата

Дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис стали худшими в истории США – во многом из-за организации командой телеканала ABC. Такое мнение высказал бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби.

Он, как и многие другие, обвинил телевизионщиков в предвзятости, поскольку ведущие не задавали Харрис провокационных вопросов, а также не проверяли озвученную кандидатами информацию на правдивость. Модераторы, по его мнению, напротив, слишком явно выступали на стороне представителя демократов.

"Стоит отдать ABC должное за одну вещь. Они одержали победу в состязании на худшее проведение президентских дебатов в истории", – заявил политик.

Во время дебатов кандидаты в президенты много разговаривали об украинском конфликте. Трамп настаивал, что у него хорошие отношения с Путиным, поэтому он сможет договориться о мире между Россией и Украиной. Харрис говорила, что его дружба с российским президентом является иллюзией, и если бы он занимал кресло главы США, то российские войска давно зашли бы в Киев, а его знаменитый "мирный план" подразумевает лишь полный отказ от поддержки Украины.

По данным предварительных опросов, победу на дебатах одержала Харрис, набрав 64% одобрений со стороны американцев. На стороне Трампа выступили 34% граждан, хотя во время опроса число республиканцев-участников было больше.

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ объявило о масштабной атаке ВСУ на Россию

Основной удар пришелся по центральной части страны

"Была чистка": на Западе объяснили катастрофические действия США на Украине

Вашингтон действует исключительно в собственных интересах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей