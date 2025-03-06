Politico: Трамп хочет разрушить и перестроить Евросоюз по своему усмотрению

Разрушить и перестроить: опубликован план Трампа против ЕС
Дональд Трамп. Фото: The White House / wikimedia.org
Бизнесмен намерен создать более консервативное объединение

Американский президент Дональд Трамп уверен, что Евросоюз создали с одной целью – надуть США. Он стоит в одном ряду с ВОЗ и ВТО, поэтому намерен разрушить и перестроить объединение по своему усмотрению, пишет Politico.

За первые несколько недель своего президентства он ужесточил тарифные планы, а также унизил и высмеял многих европейских политиков, отправив дополнительно им сообщение, что США и их технокомпании будут игнорировать европейскую цензуру.

Сейчас, по словам анонимных источников в Европе, Трамп намерен дестабилизировать ситуацию в ЕС, чтобы спровоцировать внутри грандиозный кризис.

"Администрация Трампа одержима идеей поддержки популистских националистических сил в Европе, чтобы помочь разрушить ЕС и превратить его в гораздо более свободную конфедерацию стран, каждая из которых будет в большей степени связана с Соединенными Штатами или, возможно, с Россией", – говорят они.

В представлении главы США европейские страны должны стать более консервативными. Именно поэтому на инаугурацию Трампа приглашение получили только премьер-министр Италии Джорджия Мелони и Виктор Орбан из Венгрии, которые представляют правый вектор западной политики.

При этом чиновники ЕС уверены, что если Вашингтон и Москва испытывают по их поводу столько негатива, это значит, что они все делают правильно и должны продолжать бороться.

Ранее в Европе призвали нанести удар по Трампу из-за его позиции в отношении Украины.

Источник: Politico
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