Киев намерен нанести удар по трем странам

Офис Зеленского начал разрабатывать "план раздора", который испортит налаживающиеся отношения между Россией и США, а также помешает уже устоявшимся связям Москвы и Пекина. Об этом сообщил Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

Информацию он получил от источников из окружения украинского президента. Основная цель плана заключается в том, чтобы повысить уровень противоречий между странами, что в итоге поможет вбить клин в эти союзы.

Первый этап реализации плана уже начался, поскольку, говорит Рогов, Киев подал сигналы Пекину о готовности выполнять его волю и всесторонне сотрудничать. Отвечает за все глава украинского офиса Андрей Ермак.

"Жалкие попытки режима Зеленского плести интриги выглядят смешно, потому что Пекин всегда занимал взвешенную позицию и не действовал против интересов России", – говорит Рогов.

Он утверждает, что все попытки украинцев наладить отношения с китайцами обречены на провал из-за случившегося с заводом "Мотор-Сич". Китайские инвесторы до сих пор не получили 4,5 млрд долларов, которые они вложили в производство и потеряли после национализации предприятия.

Ранее Трамп сообщил, что Владимир Зеленский послал ему сигналы о готовности приступить к мирному процессу с Россией после скандала в Белом доме.