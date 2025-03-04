"Совершенно неприемлемо": глава МИД Японии возмутился органичениями Москвы

"Совершенно неприемлемо": глава МИД Японии взбесился из-за органичений Москвы
Такэси Ивая. Фото: wikimedia.org
Политик возмущен, что российская сторона "переложила" ответственность за проблемы в отношениях стран на Токио

Глава японского МИД Такэси Ивая отреагировал на запрет посещать Россию, который ранее приняли в Москве. Подобное ограничение взбесило политика – он назвал шаг "неприемлемым".

Ранее российская сторона в качестве ответных мер на санкционные действия Токио запретила въезд в Россию девяти гражданам Японии. Среди них, помимо дипломата, оказались посол страны на Украине и бывший посол Кунинори Мацуда. Вместе с ними под ограничения попали бизнесмены и главы различных корпораций.

Ивая, комментируя решение Москвы, заявил, что причиной введения японских санкций стал конфликт на Украине, который возник из-за действий России. Дипломат утверждает, что в ближайшее время японская сторона сделает представление России с выражением сожаления.

"Совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию", – сказал он.

Вместе с этим политик указал, что отношения между Москвой и Токио сейчас находятся в сложном состоянии, однако они должны поддерживать коммуникации ради решения многих двусторонних вопросов. Особенно это касается работы дипломатических ведомств. Он подчеркнул, что запрет въезда в Россию для него является "прискорбным фактом", и в МИД хотели бы дальше иметь возможность управлять отношениями между странами.

Ранее в ЕС ввели новые санкции против России, даже несмотря на отказ США принимать дополнительные ограничения.

Источник: ТАСС

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