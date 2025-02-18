Евросоюз объявил о намерении продолжить политику санкций против России

Евросоюз объявил о новом ударе по России
Фото: unsplash.com
Брюссель готов пойти против Вашингтона, если потребуется

Несмотря на слухи, что американцы могут отменить часть антироссийских санкций в обмен на мирное урегулирование украинского конфликта, европейские страны решили идти в собственном направлении. Так, Евросоюз объявил о новом ударе по России – введении 16-го пакета артироссийских санкций. Такое заявление сделал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

По его словам, в Европе не планируют менять собственную политику в случае, если это сделают США. Европейцы намерены следовать подходу, который выработали еще в начале российской спецоперации, оказывая всестороннюю поддержку Украине, включая санкционное давление на Россию.

"Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики", – заявил Домбровскис.

Политик подчеркнул, что сейчас Европа ведет работу на 16-ым пакетом санкций против России. Однако его подробности он рассказывать отказался.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен во время беседы со спецпосланником Трампа по Украине заявила о намерении продолжать укреплять военные возможности Киева. Она подчеркнула, что ЕС готов закрывать потребности украинцев даже в большей степени, чем от них требуется.

До этого в Европе указали, что переговоры между Россией и США близки к провалу из-за позиции Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"
По теме

В ООН определили место Зеленского в "новой Украине"

Прозвучала очень четкая позиция

Евросоюз объявил о новом ударе по России

Брюссель готов пойти против Вашингтона, если потребуется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей