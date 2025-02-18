Евросоюз объявил о намерении продолжить политику санкций против России

Брюссель готов пойти против Вашингтона, если потребуется

Несмотря на слухи, что американцы могут отменить часть антироссийских санкций в обмен на мирное урегулирование украинского конфликта, европейские страны решили идти в собственном направлении. Так, Евросоюз объявил о новом ударе по России – введении 16-го пакета артироссийских санкций. Такое заявление сделал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

По его словам, в Европе не планируют менять собственную политику в случае, если это сделают США. Европейцы намерены следовать подходу, который выработали еще в начале российской спецоперации, оказывая всестороннюю поддержку Украине, включая санкционное давление на Россию.

"Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики", – заявил Домбровскис.

Политик подчеркнул, что сейчас Европа ведет работу на 16-ым пакетом санкций против России. Однако его подробности он рассказывать отказался.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен во время беседы со спецпосланником Трампа по Украине заявила о намерении продолжать укреплять военные возможности Киева. Она подчеркнула, что ЕС готов закрывать потребности украинцев даже в большей степени, чем от них требуется.

До этого в Европе указали, что переговоры между Россией и США близки к провалу из-за позиции Владимира Путина.