FT: мирный план Трампа столкнулся с большой проблемой из-за позиции Путина

Мирный план американского лидера на грани срыва

Высокопоставленные источники в ЕС утверждают, что мирный план Дональда Трампа, благодаря которому он надеялся положить конец украинскому конфликту, близок к провалу. По их словам, российский президент попросту использует американского лидера, чтобы добиться своих целей, но в действительности он не стремится к переговорам, а намерен продолжать противостояние.

Европейцы уверены, что Владимир Путин в текущей ситуации совершенно не заинтересован в компромиссах, поскольку на поле боя Россия продолжает добиваться значительных результатов. Вместе с этим в ЕС обеспокоены тем, что Трамп готов пойти на уступки Москве не только по вопросу Украины, но всего восточноевропейского региона – это касается расположения там военных баз и присутствия армии США.

Источники отмечают, что вероятные действия Дональда Трампа могут нанести серьезный удар по всему НАТО. Последствия этих шагов вызывают тревогу в том числе и в Турции, которая не хочет разрушительных изменений в структуре альянса.

С такими заявлениями в Европе выступили на фоне отказа Вашингтона приглашать представителей ЕС для участия в первом этапе переговорного процесса. Сперва администрация Трампа намерена провести встречу с российской делегацией, затем украинской, а уже после этого заняться подготовкой трехстороннего саммита. И пока речи о приглашении европейцев в процесс не идет.

Ранее в США опубликовали прогноз по итогам переговоров с Россией и Украиной.