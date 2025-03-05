Трамп сообщил о получении "важного письма" от Зеленского

"Как можно скорее": Зеленский обратился к Трампу с просьбой
Дональд Трамп. Кадр: YouTube.com
Глава США раскрыл неожиданные подробности

Украинский президент Владимир Зеленский после перепалки в Овальном кабинете отправил Дональду Трампу "важное письмо". Об этом сообщил глава США во время выступления перед Конгрессом.

Лидер утверждает, что его коллега выразил готовность начать мирный диалог с Россией после всех выпадов. 

"В письме говорится: Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", – процитировал Трамп.

Он напомнил, что ранее Россия также подавала сигналы о готовности приступить к мирному урегулированию, поэтому, по его словам, пришло время, чтобы положить конец "этому безумию" и "бессмысленной войне". 

Трамп отметил, что в своем письме Зеленский выразил готовность также подписать соглашение, которое затрагивает темы редкоземельных металлов и гарантий безопасности в любое удобное для США время.

Ранее украинский лидер опубликовал свое открытое послание Вашингтону, в котором выразил сожаление из-за случившейся перепалки в Белом доме. При этом извиняться за это он не стал. Зеленский сообщил, что переговорный процес по соглашению о ресурсах нужно нормализовать и прийти к окончательному решению

На такой шаг президент пошел вскоре после того, как США приостановили поставки вооружения на Украину, а также запретили Великобритании делиться с украинской стороной разведданными.

Источник: соцсети
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