Зеленский выступил с заявлением после перепалки в Белом доме

Зеленский выступил с неожиданным заявлением после грандиозной свары в Белом доме
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Украинец в своем репертуаре

Киевский верховод Владимир Зеленский дал комментарий по поводу скандальной словесной баталии, произошедшей во время его общения с главой американцев Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Политик повел себя неожиданно и не стал извиняться.

На просторах интернет-пространства он выразил сожаление по поводу конфликта, но при этом не принес официальных извинений. Глава киевского режима отметил, что переговорный процесс прошел не так, как было задумано, и заявил, что ситуацию необходимо нормализовать.

Кроме того, он подчеркнул, что готов заключить соглашение по природным ресурсам когда угодно и в каком угодно формате.

Ранее появилась информация, что вашингтонская администрация приостанавливает всю военную помощь ВСУ. Это решение было связано с тем, что нынешние американские власти не видят со стороны верховодов Киева достаточной приверженности мирным переговорам.

Переговоры между двумя лидерами состоялись 28 февраля. Первоначально планировалось подписание соглашения о редкоземельных металлах, однако встреча переросла в перепалку. По данным СМИ, разговор завершился тем, что американский лидер выставил украинского президента за дверь, а договоренность по ресурсам была сорвана.

К слову, ранее итальянская разведка сделала громкое заявление о России и ВСУ.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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