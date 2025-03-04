Источники в Киеве заявили о риске нового удара "Орешником"

Появились сообщения о запуске "Орешника" по Украине
Фото: unsplash.com
Киев охватила паника

Источники в Офисе президента Украины утверждают, что российские войска готовятся к новому запуску ракеты "Орешник" по объектам военной инфраструктуры. По их словам, сейчас на вооружении ВС РФ имеется шесть баллистических снарядов, которые могут пустить в ход в любой момент.

Представители администрации Зеленского со ссылкой на разведку уверяют, что в Кремле уже прошли закрытые совещания, на которых определили вероятные цели для нанесения ударов. Однако пока российская сторона наблюдает за ситуацией в политическом поле.

"Кремль выжидает. Наверное ждет результатов переговоров 6 марта, где должно появиться понимание дальнейшей игры", – сказано в сообщении.

По словам осведомителей, вероятный удар будет массированным и гибридным – кроме "Орешника" российские войска могут пустить в ход другие ракеты, а также беспилотники.

В конце прошлого года американские источники также сообщали, что Россия может в любой момент запустить "Орешник" по целям на Украине. Тем не менее, информация не подтвердилась. 

В России отмечают, что ни одна система западного вооружения не способна сбить новейшую российскую межконтинентальну ракету, поскольку период ее уязвимости приходится исключительно на момент запуска – после разгона она становится недосягаемой для иностранных систем ПВО.

Источник: EADaily
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