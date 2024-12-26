Российский лидер обозначил позицию Москвы

Российский лидер Владимир Путин сделал новое громкое заявление о возможности применения мощной боевой системы "Орешник". Он подчеркнул, что наша страна готова использовать это высокоэффективное оружие средней дальности, если возникнет необходимость, но на данный момент не торопится с этим.

По словам президента, решение о применении более мощного вооружения будет приниматься только в случае, если ситуация потребует такого шага. Он отметил, что у страны есть все возможности для задействования комплекса "Орешник", однако в текущих условиях это не является приоритетной задачей.

"Если нужно будет, и мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем", – обратил особое внимание глава российского государства.

Руководство нашей страны продолжает внимательно оценивать обстановку и действует исходя из собственных интересов и стратегических соображений. Такие заявления подчеркивают готовность государства к решительным действиям в случае угрозы, но Россия всегда придерживается взвешенного подхода и не принимает поспешных решений.

Напомним, ранее стало известно о проблемах главы киевского режима Владимира Зеленского с ВСУ. Уровень нестабильности растет с каждым днем.