FT: в США заявили о запуске "Орешника" в ближайшие дни

Объявлено о новом запуске "Орешника" по Украине
Фото: unsplash.com
В Вашингтоне объяснили созыв Совбеза РФ

В выходные Россия может нанести новый удар по Украине с использованием баллистического комплекса "Орешник". По заявлению анонимного представителя Совета национальной безопасности США, атака повторится уже в эти выходные, сообщает Financial Times.

"Как Путин публично заявил, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и вполне возможно, сделает это в ближайшие дни", – указал чиновник.

По его словам, изначально Москва собиралась использовать новое экспериментальное оружие, чтобы запугать украину и ее сторонников. Тем не менее, "Орешник" врядли изменит ситуацию на поле боя, отметил он.

"Реальность такова, что у России, скорее всего, имеется лишь несколько таких экспериментальных ракет, и это оружие несет меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия регулярно запускала по Украине", – отметил представитель Совета национальной безопасности США.

До этого о возможном повторном запуске "Орешника" предупреждали информационные агентства Bloomberg и Associated Press, ссылаясь на неназванного чиновника.

Напомним, первый удар баллистической ракеты средней дальности произошел 20 ноября. Информацию об этом подтвердил Владимир Путин, сообщив об уничтожении объекта ВПК в Днепропетровске.

Западные эксперты отмечают, что у западных армий практически нет возможности перехватывать "Орешник", только одна система ПВО имеет небольшой шанс сбить снаряд в воздухе.

Источник: Financial Times
По теме

Генсек НАТО восхитился успехами России в зоне СВО

Он призвал партнеров как можно скорее догнать Москву в военной отрасли

Белоруссия накинулась на Россию: "Фейковый вброс"

Скандал произошел из-за сыра

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей