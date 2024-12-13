FT: в США заявили о запуске "Орешника" в ближайшие дни

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В выходные Россия может нанести новый удар по Украине с использованием баллистического комплекса "Орешник". По заявлению анонимного представителя Совета национальной безопасности США, атака повторится уже в эти выходные, сообщает Financial Times.

"Как Путин публично заявил, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и вполне возможно, сделает это в ближайшие дни", – указал чиновник.

По его словам, изначально Москва собиралась использовать новое экспериментальное оружие, чтобы запугать украину и ее сторонников. Тем не менее, "Орешник" врядли изменит ситуацию на поле боя, отметил он.

"Реальность такова, что у России, скорее всего, имеется лишь несколько таких экспериментальных ракет, и это оружие несет меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия регулярно запускала по Украине", – отметил представитель Совета национальной безопасности США.

До этого о возможном повторном запуске "Орешника" предупреждали информационные агентства Bloomberg и Associated Press, ссылаясь на неназванного чиновника.

Напомним, первый удар баллистической ракеты средней дальности произошел 20 ноября. Информацию об этом подтвердил Владимир Путин, сообщив об уничтожении объекта ВПК в Днепропетровске.

Западные эксперты отмечают, что у западных армий практически нет возможности перехватывать "Орешник", только одна система ПВО имеет небольшой шанс сбить снаряд в воздухе.