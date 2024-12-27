Bild: в Германии признали неспособность противостоять "Орешнику"

В Германии нашли способ "одолеть" российский "Орешник"
Фото: unsplash.com
Немцы надеются, что у них будет шанс перехватить баллистическую ракету при необходимости

Согласно закрытому докладу главы немецкого МИД Анналены Бербок, Германия фактически беззащитна перед российским "Орешником". В настоящее время у Бундесвера нет действующего защитного оружия против подобных ракет, а система Patriot не способна противостоять угрозе, сообщает Bild.

"Любой перехват был бы скорее удачей. Это связано со скоростью сближения, маневренностью и разделяющейся боевой частью", – сказано в секретном отчете.

Подобное заявление Бербок сделала со ссылкой на анализ ракетной опасности, проведенный зенитной артиллерией. И оно вызвало большое удивление в немецком Минобороны. 

В результате после доклада канцлер Олаф Шольц принял решение приобрести израильскую систему противоракетной обороны Arrow в качестве дополнительной защиты, надеясь, что она будет более эффективна в борьбе с российским "Орешником".

Ранее Владимир Путин предложил западным экспертам, которые заявляют о возможности сбить современную баллистическую ракету из арсенала России, устроить "технологическую дуэль". Для этого, по словам президента, можно выбрать цель в Киеве, поставить там все имеющиеся системы ПВО и ударить по месту "Орешником".

Источник: Bild
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