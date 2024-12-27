Прибалтика задумала воспользоваться слабостью НАТО перед Россией - Пушков

Раскрыт хитрый план Прибалтики в отношении НАТО и России
Картинка: сгенерировано ИИ
Государства-карлики нашли способ получить выгоду

Недавно финский, эстонский и латвийский лидеры заявили, что западной военной коалиции никак не одержать победу над Российской Федерацией без помощи Вашингтона. На этом фоне они требуют нарастить оборонный потенциал еврообъединения. Истинный смысл этого признания раскрыл известный российский сенатор Алексей Пушков.

Государственный деятель отметил, что прибалтийские страны преследуют собственные корыстные интересы. За счет якобы угрозы со стороны России и слабости НАТО они хотят подтолкнуть Евросоюз к повышению военной мощи, а затем объявить, что именно они организовали этот толчок. Слабые прибалтийские страны очень хотят приписать себе заслуги в повышении военной мощи ЕС, уверен сенатор.

"Они хотят, чтобы <...> ведущие державы Европы <...> сделали за них всю военную работу. А <...> потом заявят: "Мы пахали", – поделился своими мыслями российский государственный деятель.

Пушков подметил, что многие в Европе привыкли огрызаться и провоцировать Россию, спрятавшись за спиной Вашингтона. Однако, как напомнил сенатор, избранный американский лидер Дональд Трамп ясно дал понять, что при нем Америка прекратит тянуть на себя обеспечение безопасности европейцев.

К слову, ранее российский лидер Владимир Путин сделал громкое заявление о системе "Орешник".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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