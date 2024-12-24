Желание командования пойти в контрнаступление нанесло серьезный вред войскам

Украинская армия не смогла своевременно адаптировать свои силы к российскому превосходству. И хотя Киев постоянно формирует новые бригады, ее оборонительный фронт рушится все быстрее и быстрее. Самой главной стратегической ошибкой Украины стало контрнаступление 2023 года, считают эксперты швейцарской NZZ.

Тогда украинцы смогли укомплектовать и построить около десяти бригад при поддержке Запада. Эти соединения могли бы стать сильным стратегическим резервом для защиты от дальнейших наступлений российских войск, однако власти решили использовать их вопреки политическим ожиданиям партнеров, осмелившись начать контрнаступление.

"Атака захлебнулась после первых ста метров по русским минным полям и полевым укреплениям. Кроме того, Украине не хватало воздушной поддержки для динамичного боя", – указывают в статье.

В итоге это позволило ВС РФ перехватить инициативу, которую они продолжают держать с октября 2023 года.

Дополнительные военные проблемы Украины заключаются в отсутствии четкой структуры управления бригадами, что не позволяет достичь успехов на поле боя. Этим пользуются командующие в России, которые намеренно сосредотачивают свои атаки на слабо укомплектованных или плохо управляемых участках украинского фронта.

Ранее эксперты раскрыли, как Россия может ответить на создание украинской дальнобойной ракеты, способной достичь Москвы.