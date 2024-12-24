Москва давно мешает украинцам спроектировать подобное вооружение

Киев занимается разработкой собственной дальнобойной ракеты, которая сможет долететь до Москвы, на фоне опасений, что администрация Трампа запретит им использовать для этих целей ATACMS. Новое вооружение получило название Trembita. Эксперт Алексей Леонков рассказал, как может ответить на это Россия.

Он отметил, что сейчас нет никакой строгой секретности по вопросу создания такой ракеты на Украине. Именно поэтому ранее российская сторона нанесла удары по КБ "Луч", Южмашу и другим подобным площадкам, где могут проектировать и собирать Trembita. Комплектующие для нее, скорее всего, поступают из-за рубежа.

"Разведка наша не спит, работает. Как только мы обнаруживаем возможные сборочные площадки или проектные площадки, то они уничтожаются нашим высокоточным оружием", – указал специалист.

По его словам, после атаки на Южмаше погибло более 160 профессионалов, многие из которых приехали из других стран. Справиться с их ликвидацией быстро не выйдет, поскольку подобные специалисты – штучный товар. Леонков говорит, что чем чаще Россия будет обнаруживать аналогичные цели, тем меньше у Украины будет возможностей создать эту ракету.

"В средствах массовой информации могут сообщать про любое чудо-оружие, которое спасет Украину, заставит Россию сесть за стол переговоров. Но это миф, вы же понимаете",

– подытожил он.