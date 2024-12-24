Политик предсказал два возможных варианта развития событий

Не исключено, что заявление венгерского премьера Виктора Орбана об окончании конфликта на Украине действительно сбудется. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее Орбан указал, что противостояние между Россией и Украиной будет прекращено в 2025 году по двум наиболее вероятным сценариям: либо началом переговоров, либо уничтожением одной из сторон.

По словам Картаполова, венгерский премьер-министр прекрасно знает, о чем говорит.

"Поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим", – заявил депутат.

Он подчеркнул, что нельзя исключать полное завершение СВО в следующем году, поскольку "все может быть".

После избрания Дональда Трампа на должность президента США в международном пространстве усилились разговоры о возможном начале переговорного процесса между Киевом и Москвой. Украинская сторона начала допускать возможность "временной" потери территорий в обмен на членство в НАТО, однако пока на Западе не готовы пойти на этот шаг.

В России полагают, что Евросоюз намерен помешать Трампу положить конец украинскому конфликту, поскольку это будет более выгодный для них сценарий.