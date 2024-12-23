Армия России разгромила аэродромы и склады ВСУ

Армия России разгромила аэродромы и склады ВСУ
Картинка: сгенерировано ИИ
Противнику нанесен колоссальный урон

Главное оборонное ведомство нашей страны поделилось важной информацией о нанесении сокрушительных ударов по военной инфраструктуре Украины.

Сообщается, что уничтожены ключевые объекты противника, включая инфраструктуру военных аэродромов и склады хранения ударных беспилотников. Также отмечается, что удары пришлись по скоплениям живой силы и военной техники украинских боевиков в 143 районах.

Атаки осуществлялись с использованием различных средств, включая оперативно-тактическую авиацию и беспилотники. Также по противнику отлично отработали ракетные войска и артиллерия группировок войск. Кроме того, средства противовоздушной обороны нашей страны зафиксировали и сбили 14 "крылатых бойцов" ВСУ.

Такие действия российской армии направлены на подрыв военного потенциала противника и предотвращение дальнейших атак с использованием ударных беспилотных аппаратов.

Удары нашей армии всегда наносятся исключительно по военной инфраструктуре, чтобы минимизировать последствия для гражданских объектов и мирного населения.

К слову, ранее в Финляндии назвали одно четкое условие завершения российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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