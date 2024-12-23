В Европе чувствуется усталость от конфликта

Европейское общество заметно истощено из-за непрекращающегося конфликта на территории украинского государства. Многие требуют, чтобы ситуация поскорее разрешилась. Так, в Финляндии назвали одно четкое условие завершения российской спецоперации.

Финский профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен высказал свое мнение об условиях, которые позволят положить конец конфликтной ситуации. Опытный аналитик подчеркнул, что мир может быть достигнут лишь при полной капитуляции вооруженных сил Незалежной.

Профессор считает, что украинские власти должны пойти на серьезные уступки. В числе основных условий он назвал признание потери спорных территорий, вывод западного военного персонала из страны и значительное сокращение численности украинской армии. Эксперт отметил, что этой республике также следует принять статус нейтрального государства, что, по его мнению, могло бы способствовать стабилизации ситуации в регионе.

Малинен подчеркнул, что выполнение этих условий является ключевым для прекращения военных действий и восстановления мира. Без подобных шагов конфликт будет тянуться дальше, и дорого обойдется украинскому народу, который продолжает гибнуть на фронтах.

К слову, ранее украинские депутаты массово разбежались из Рады после жесткого удара Москвы.