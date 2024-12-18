Зеленский высказался о возможности ядерного удара со стороны России

Лидер заявил, Запад тоже испытывает страх перед российским главой

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что боится угроз со стороны России и возможного применения ядерного оружия по украинской территории. По его словам, только у сумашедшего подобное вооружение не вызывает страха.

"Владимир Путин сошел с ума, и его удары ракетами доказывают это. Его угрозы должны напугать весь мир. Мы говорим о ядерной войне! Мы должны принять все возможные санкции, чтобы ни один лидер даже не подумал об этом. К сожалению, мы не видим достаточно сильной реакции (со стороны международного сообщества)", – заявил он в интервью французской Le Parisien.

Зеленский уверен, что если российский лидер не будет наказан за нападение на Украину, то он никогда не остановится. При этом в последнее время западные страны все чаще стали заявлять о необходимость договориться с Москвой – как это реализовать, украинский глава пока не знает.

"Мы прибегнем к дипломатии. Но это не значит простить Путина. Мы не простим, потому что уважаем международное право. Тот, кто виновен, должен ответить за содеянное. Без справедливости не будет победы", – заявил он.

По словам лидера, сейчас Киев рассчитывает только на давление международного сообщества, которое может помочь им вернуть утраченные территории. Военных возможностей для этого у украинцев нет, вдобавок по Конституции они не могут отдать свои регионы. Однако и на помощь Запада Зеленский не сильно рассчитывает, поскольку за последние годы у него сложилось стойкое впечатление, что США и Европа сильно боятся России при Владимире Путине.