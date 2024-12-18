ЕС может отправить военных на Украину после конца СВО - Reuters

Раскрыт план Евросоюза после конца СВО: "Тысячи военных"
Фото: www.unsplash.com
продолжениеУкраинские боевики напали на Ростовскую область
Европейские лидеры не собираются сдаваться

Стало известно, что порядка 100 тысяч военных из государств еврообъединения могут быть направлены на украинские земли после завершения российской спецоперации по демилитаризации киевского режима или замораживания затянувшегося конфликта. Соответствующую информацию, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника-анонима, публикует издание Reuters.

Отмечается, что такая возможность обсуждается на уровне Европейского союза, однако среди стран-членов пока нет единого мнения по этому вопросу. На этом фоне особо воинственные европейские лидеры рассматривают создание коалиции, в которую войдут 5–8 стран.

Основу этих сил могут составить такие крупные игроки, как Париж, Берлин, Рим, Варшава и Лондон. Осведомители издания уточняют, что каждая из стран может внести значительный вклад в формирование военного контингента.

 "Может потребоваться до 100 тысяч военных", – указано в статье.  

Идею отправки иностранных войск на украинские земли могут попытаться объяснить необходимостью поддержания стабильности в регионе после окончания активной фазы конфликта. Однако проект сталкивается с определенными трудностями.

Внутри Европейского союза нет единодушия относительно того, стоит ли вовлекаться в подобную "миссию". Некоторые страны опасаются, что такое решение может привести к дальнейшему обострению ситуации или быть воспринято как провокация.

К слову, ранее в российском Генштабе выступили со срочным заявлением о наступлении по всему фронту.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
По теме

Россия послала Западу и Украине "страшное послание"

В последний раз подобное происходило перед началом СВО

Россия выставила жесткое требование к НАТО по Украине

Российская сторона указала, что Западу верить нельзя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей