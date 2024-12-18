Европейские лидеры не собираются сдаваться

Стало известно, что порядка 100 тысяч военных из государств еврообъединения могут быть направлены на украинские земли после завершения российской спецоперации по демилитаризации киевского режима или замораживания затянувшегося конфликта. Соответствующую информацию, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника-анонима, публикует издание Reuters.

Отмечается, что такая возможность обсуждается на уровне Европейского союза, однако среди стран-членов пока нет единого мнения по этому вопросу. На этом фоне особо воинственные европейские лидеры рассматривают создание коалиции, в которую войдут 5–8 стран.

Основу этих сил могут составить такие крупные игроки, как Париж, Берлин, Рим, Варшава и Лондон. Осведомители издания уточняют, что каждая из стран может внести значительный вклад в формирование военного контингента.

"Может потребоваться до 100 тысяч военных", – указано в статье.

Идею отправки иностранных войск на украинские земли могут попытаться объяснить необходимостью поддержания стабильности в регионе после окончания активной фазы конфликта. Однако проект сталкивается с определенными трудностями.

Внутри Европейского союза нет единодушия относительно того, стоит ли вовлекаться в подобную "миссию". Некоторые страны опасаются, что такое решение может привести к дальнейшему обострению ситуации или быть воспринято как провокация.

К слову, ранее в российском Генштабе выступили со срочным заявлением о наступлении по всему фронту.