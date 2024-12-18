"Радиостанция Судного дня" запустила песни SHAMAN и "Лебединое озеро"

В последний раз подобное происхоидло перед началом СВО

Загадочная "Радиостанция Судного дня" неожиданно начала вещание российских песен. Как правило, она транслирует жужжание или белый шум, но в последнее время пользователи расслышали несколько подозрительных сообщений.

Сперва на УВБ-76 прозвучали странные слова, напоминающие кодовые сообщения. 11 декабря она передала рекорное количество посланий из 30 слов, которые включали в себя "азбука", "нанайка", "неупругий" или совсем странные варианты "панкосвод", "втузотюк".

Сейчас же по радиостанции передают песню SHAMAN "Я русский" и концерт "Лебединое озеро", что вызывает ужасные предположения у россиян.

"Это или взлом, или страшное послание", – пишут в Сети.

Предназначение УВБ-76 до сих пор неизвестно. Вещание началось еще в 70-х годах, сигнал в разное время поступал из Московской, Ленинградской, Псковской областей. Известно, что накануне СВО радиостанция передала несколько посланий, а вскоре после начала боевых действий опять стала транслировать помехи. Особенно внимательно к ее вещанию относятся на Западе, а также на Украине.

Предполагают, что если звук прервется, это будет означать запуск ядерной ракеты по противнику. Именно поэтому частоты назвали "Радиостанция Судного дня". По другой версии, она транслирует секретные сообщения для российских шпионов. При этом есть еще одна, согласно которой недавние выходы в эфир могут быть не более, чем взломом.