Вскоре у Незалежной могут появиться серьезные проблемы

Знаменитый американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма заявил о возможном заговоре против киевского режима, комментируя политику избранного американского лидера Дональда Трампа. В свежем интервью он выразил мнение, что возвращающийся в Белый дом политик стремится урегулировать украинский конфликт исключительно за счет интересов самой Незалежной.

Аналитик подчеркнул, что в случае реализации обещаний нового главы государства мирное соглашение, скорее всего, действительно будет достигнуто, но именно Украина может оказаться в наихудшем положении.

"Украина быстро пострадает. Трамп пообещал, что достигнет мирного соглашения. Это неизбежно произойдет за счет Украины", – делится своими измышлениями философ.

По его словам, Трамп ставит приоритеты США выше интересов партнеров, что уже создает риски для Киева. Надо полагать, договоренности могут привести к значительным территориальным и политическим уступкам со стороны Украины, поскольку новая американская администрация стремится к внешнеполитическим успехам любой ценой.

К слову, ранее европейский союзник Москвы объяснился за подлый удар в спину России. Давление на нашу страну регулярно усиливается.