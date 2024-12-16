В Польше призвали прекратить контакты с Украиной из-за Волынской резни
Представители польского фонда "Мы помним Волынь" опубликовали открытое письмо, в котором призвали прекратить все контакты между Польшей и Украиной из-за позиции последней по Волынской резне. Поляки возмущены тем, что украинские власти категорически отказываются давать разрешение на эксгумацию тел и осуждать свершившийся геноцид.
По мнению общественников, Киев никогда не предоставит разрешение достойно почтить память погибших, поскольку правят страной сторонники "криминальной идеологии Бандеры" – они никогда не признают случившееся и не накажут виноватых, несмотря на экономическую и военную помощь Варшавы.
В фонде указали, что Украина согласна сама провести расследование, выяснить обстоятельства смерти поляков, устроить захоронение жертв и лишь в качестве исключения может пригласить представителей Польши, но только как наблюдателей.
"Это позор! А те, кто соглашается на такое унизительное отношение к этому вопросу, действуют вопреки польским обязанностям, ответственности и интересам", – сказано в письме.
Представители фонда заявили, что подобные решения со стороны Украины являются унизительными, потребовав начать вести со страной переговоры на более жестких условиях. Особенно учитывая объемы оказанной стране помощи.
Ранее в Польше заявили, что никогда не одобрят членство Украины в ЕС пока власти страны не поменяют позицию по волынскому вопросу.
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