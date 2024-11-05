Меркурис: отказ Польши сбивать ракеты над Украиной вывел Зеленского из себя

Одно решение Польши по СВО вывело Зеленского из себя
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины
Президент не ожидал проблем с помощью от союзников

Польша категорически отказывается сбивать российские ракеты в небе над Украиной. Подобное решение вывело президента Владимира Зеленского из себя, уверен британский эксперт Александр Меркурис.

Он уверен, что сейчас глава Украины недоволен из-за отказа поляков. Поэтому сейчас он нередко публично жалуется на партнеров, поскольку не получает обещанных систем ПВО, а также продолжает конфликтовать с Варшавой из-за нежелания союзников передать им истребители МиГ-29.

"Зеленский в ярости, он очень зол на поляков", – говорит аналитик.

Дополнительно между странами разгорается спор из-за жертв Волынской резни. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский утверждает, что договорился со своим украинской коллегой к концу декабря прийти к какому-то результату по вопросу эксгумации тел, однако Киев не предпринимает никаких действий в этом направлении. Политик указал, что если украинцы продолжат в таком же духе, то они сами добьются результата.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский также был ошеломлен отказом Джо Байдена в разрешении дальнобойных ударов по России. Он полагал, что американский президент, как и всегда, сперва не будет согласен с инициативой, а после пойдет на поводу у Киева.

Источник: РИА "Новости"
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