Меркурис: отказ Польши сбивать ракеты над Украиной вывел Зеленского из себя

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Польша категорически отказывается сбивать российские ракеты в небе над Украиной. Подобное решение вывело президента Владимира Зеленского из себя, уверен британский эксперт Александр Меркурис.
Он уверен, что сейчас глава Украины недоволен из-за отказа поляков. Поэтому сейчас он нередко публично жалуется на партнеров, поскольку не получает обещанных систем ПВО, а также продолжает конфликтовать с Варшавой из-за нежелания союзников передать им истребители МиГ-29.
"Зеленский в ярости, он очень зол на поляков", – говорит аналитик.
Дополнительно между странами разгорается спор из-за жертв Волынской резни. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский утверждает, что договорился со своим украинской коллегой к концу декабря прийти к какому-то результату по вопросу эксгумации тел, однако Киев не предпринимает никаких действий в этом направлении. Политик указал, что если украинцы продолжат в таком же духе, то они сами добьются результата.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский также был ошеломлен отказом Джо Байдена в разрешении дальнобойных ударов по России. Он полагал, что американский президент, как и всегда, сперва не будет согласен с инициативой, а после пойдет на поводу у Киева.
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