Американскому президенту не понравился план Украины

Недавний визит Владимира Зеленского в США и Европу закончился полным провалом, поскольку иностранные лидеры оказались не в восторге от его плана по урегулированию конфликта на Украине. Особенно он не понравился Джо Байдену, который категорично отказал лидеру в помощи и принятии указанных пунктов – подобная реакция ошеломила украинского президента, сообщает The New York Times.

Американские источники заявили, что план Зеленского вызвал раздражение в Белом доме. Мало того, что он был нереалистичным, так еще и полностью зависел от западной помощи. В особенности Вашингтон вывел из себя секретный пункт, который не был обнародован. В нем глава Украины в качестве мер неядерного сдерживания просил предоставить ему ракеты "Томогавк" с дальностью в 2,4 тыс км.

"Совершенно невыполнимая просьба, сказал высокопоставленный американский чиновник", – указывается в статье.

Дополнительно в США не получили внятных объяснений от украинских властей, как они намерены использовать это вооружение, поскольку количество указанных целей было значительно выше числа ракет, которые могли бы предоставить американцы или европейцы.

Отказ сильно не понравился украинскому президенту, который за два с половиной года конфликта привык, что Вашингтон все равно ему уступает.

"Зеленский был ошеломлен тем, что президент Байден не дал ему разрешения использовать американские ракеты большой дальности для удара по глубокой территории России", – говорят источники.

В итоге эта ситуация ставит украинского лидера в трудное положение, вероятно, в будущем заставить его прийти к миру на невыгодных для Киева условиях.

Ранее Захарова ответила на призыв Зеленского "сделать Россию маленькой".