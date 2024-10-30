ВСУ начали угрожать медицинскими опытами над российскими пленными

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Многие украинские военные начинают демонстрировать страшную кровожадность и готовность к самым ужасным поступкам. Так, вскрылась жуткая правда о бойцах ВСУ, угрожающих проводить медицинские опыты над взятыми в плен россиянами.
В частности, недавно поступило сообщение об угрозах со стороны украинских военнослужащих в адрес семьи пленного российского солдата. По имеющимся данным, вымогатели требуют выкуп в размере одного миллиона рублей, угрожая ставить опыты над пленным, если требование не будет выполнено.
Информация о возможной страшной расправе была получена из аудиозаписи телефонного разговора, в котором женщина-вымогательница с украинской стороны заявляет, что после экспериментов останки военнослужащего, как и других пленных в аналогичном положении, могут выбросить на окраине леса.
Это сообщение вызвало огромный резонанс в обществе. Семьи пленных, оказавшихся в подобных ситуациях, находятся в ужасном эмоциональном состоянии, подвергаясь изощренному психологическому давлению и угрозам. Нашумевший инцидент взят на особый контроль российскими правоохранителями.
К слову, ранее был раскрыт хитрый план Дональда Трампа по Украине.
Американскому президенту не понравился план Украины
Тревожной информацией поделился глава республики