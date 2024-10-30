Некоторые военные потеряли человеческий облик

Многие украинские военные начинают демонстрировать страшную кровожадность и готовность к самым ужасным поступкам. Так, вскрылась жуткая правда о бойцах ВСУ, угрожающих проводить медицинские опыты над взятыми в плен россиянами.

В частности, недавно поступило сообщение об угрозах со стороны украинских военнослужащих в адрес семьи пленного российского солдата. По имеющимся данным, вымогатели требуют выкуп в размере одного миллиона рублей, угрожая ставить опыты над пленным, если требование не будет выполнено.

Информация о возможной страшной расправе была получена из аудиозаписи телефонного разговора, в котором женщина-вымогательница с украинской стороны заявляет, что после экспериментов останки военнослужащего, как и других пленных в аналогичном положении, могут выбросить на окраине леса.

Это сообщение вызвало огромный резонанс в обществе. Семьи пленных, оказавшихся в подобных ситуациях, находятся в ужасном эмоциональном состоянии, подвергаясь изощренному психологическому давлению и угрозам. Нашумевший инцидент взят на особый контроль российскими правоохранителями.

К слову, ранее был раскрыт хитрый план Дональда Трампа по Украине.