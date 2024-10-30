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Американское издание Washington Post опубликовало весьма мрачный прогноз для киевского режима и западной коалиции о возможном развитии конфликта, продолжающегося на территории украинского государства.

По мнению аналитиков, наша страна к 2025 году может достичь своих стратегических целей, что станет провалом для коллективного Запада, сделавшего ставку на киевский режим и потратившего колоссальные средства на его поддержку.

"К следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором Россия в значительной степени добьется своего", – указывают аналитики.

В статье отмечается, что украинские силы продолжают отчаянные попытки удержать позиции на восточном направлении, но сталкиваются с трудностями. В некоторых районах ВСУ терпят форменную катастрофу на поле боя, что вызывает беспокойство у западных союзников.

По мере того, как ситуация на фронте усложняется, надежды на победу Украины начинают таять. Издание указывает, что поддержка со стороны Запада также может снизиться, поскольку затянувшийся конфликт истощает ресурсы и требует постоянных политических усилий. В условиях сокращения помощи Незалежная может оказаться перед необходимостью идти на компромисс с Россией для урегулирования конфликта, что крайне печалит западных кураторов.

К слову, ранее стало известно об удивительном "сюрпризе" для России от Дональда Трампа.